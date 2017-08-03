Санчеш не перейдёт в "Челси"

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Санчеш не перейдёт в "Челси"

Лондонский "Челси" решил отказаться от трансфера хавбека "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "синие" не видят смысла подписывать футболиста, которого нельзя будет выкупить по окончании срока аренды. Напомним, что мюнхенский клуб наотрез отказался расставаться с 19-летним португальцем на постоянной основе.

Таким образом, единственным претендентом на Санчеша остаётся итальянский "Милан". 

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