Санчеш попросил руководство "Баварии" продать его

Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш намерен покинуть клуб, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист известил руководство клуба о своем желании и хочет сменить клуб до конца лета.

Напомним, что в услугах Санчеша заинтересованы "Ливерпуль", "Милан", "Челси" и "Ювентус".

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