Санчеш попросил руководство "Баварии" продать его
Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш намерен покинуть клуб, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, футболист известил руководство клуба о своем желании и хочет сменить клуб до конца лета.
Напомним, что в услугах Санчеша заинтересованы "Ливерпуль", "Милан", "Челси" и "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|5
|Хоффенхайм
|2
|4
|6
|Шальке
|1
|3
|7
|Ганновер 96
|1
|3
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|Герта
|2
|3
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|Штутгарт
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|Вольфсбург
|2
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|Фрайбург
|1
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|12
|Аугсбург
|2
|1
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|Айнтрахт Франкфурт
|2
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|Байер Леверкузен
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|1
|15
|Майнц 05
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|0
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|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Кельн
|2
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|18
|Вердер Бремен
|2
|0