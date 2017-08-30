Санчеш продолжит карьеру в АПЛ

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш продолжит карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует The Guardian.

По сведениям издания, 20-летний хавбек отправится в аренду сроком на один год в "Суонси Сити". В настоящее время клубы близки к подписанию соответствующего соглашения.

В стартовавшем сезоне Санчеш появился на поле в играх за "Баварию" всего на 6 минут.

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