Санчеш продолжит карьеру в АПЛ

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Санчеш продолжит карьеру в АПЛПолузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш продолжит карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует The Guardian.

По сведениям издания, 20-летний хавбек отправится в аренду сроком на один год в "Суонси Сити". В настоящее время клубы близки к подписанию соответствующего соглашения.

В стартовавшем сезоне Санчеш появился на поле в играх за "Баварию" всего на 6 минут.

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