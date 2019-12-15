Санчеш рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

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Санчеш рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш рассказал, что в прошлом году им интересовался ПСЖ.

"Летом 2018 года у меня было серьезное предложение от ПСЖ. Но мой бывший тренер Нико Ковач не захотел меня отпускать", - приводит слова Санчеша Le Figaro.

22-летний Санчеш в 2016 году был признан лучшим молодым футболистом Европы. В том же году он перешел из "Бенфики" в "Баварию" за 35 миллионов евро. Минувшим летом "Бавария" продала хавбека в "Лилль" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец провел за французский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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