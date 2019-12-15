Санчеш рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш рассказал, что в прошлом году им интересовался ПСЖ.
"Летом 2018 года у меня было серьезное предложение от ПСЖ. Но мой бывший тренер Нико Ковач не захотел меня отпускать", - приводит слова Санчеша Le Figaro.
22-летний Санчеш в 2016 году был признан лучшим молодым футболистом Европы. В том же году он перешел из "Бенфики" в "Баварию" за 35 миллионов евро. Минувшим летом "Бавария" продала хавбека в "Лилль" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец провел за французский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|15
|33
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|3
|Боруссия Дортмунд
|15
|29
|4
|Бавария Мюнхен
|15
|27
|5
|Шальке
|14
|25
|6
|Фрайбург
|15
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|25
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|15
|20
|11
|Аугсбург
|15
|20
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Герта
|15
|15
|14
|Майнц 05
|15
|15
|15
|Вердер Бремен
|15
|14
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|15
|12
|17
|Кельн
|15
|11
|18
|Падерборн
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