Санчеш высказался о своем положении в "Баварии"

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Санчеш высказался о своем положении в "Баварии"
Полузащитник "Баварии" Ренату Саншеш заявил, что его не устраивает количество игровой практики в мюнхенском клубе.

"У меня хорошие отношения с главным тренером, но я хочу играть больше. У нас в команде много иностранцев, и тренер проводит ротацию. Но я все равно надеюсь чаще выходить на поле", - приводит слова Санчеша ESPN.

В этом сезоне 21-летний Санчеш провел за "Баварию" 5 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне он выступал за "Суонси" на правах аренды и принял участие в 15 поединках.

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