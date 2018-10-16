Санчеш высказался о своем положении в "Баварии"
Полузащитник "Баварии" Ренату Саншеш заявил, что его не устраивает количество игровой практики в мюнхенском клубе.
"У меня хорошие отношения с главным тренером, но я хочу играть больше. У нас в команде много иностранцев, и тренер проводит ротацию. Но я все равно надеюсь чаще выходить на поле", - приводит слова Санчеша ESPN.
В этом сезоне 21-летний Санчеш провел за "Баварию" 5 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне он выступал за "Суонси" на правах аренды и принял участие в 15 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11