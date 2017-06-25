Санчеш: "Я бы хотел остаться в "Баварии", но уход из клуба не станет концом света"

Португальский полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш не исключает вероятности ухода из клуба этим летом.

"Я бы хотел остаться в "Баварии". Это великий клуб и мне нравится быть здесь. Впрочем, уход из клуба не станет концом света. Я также продолжу работать над собой, как и всегда", - приводит слова Санчеша Record.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова продать 19-летнего Санчеша за 35 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Ювентус".

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