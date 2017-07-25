Санчеш: "Я хочу покинуть "Баварию" и перейти в "Милан"

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Санчеш: "Я хочу покинуть "Баварию" и перейти в "Милан"

Португальский полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш заявил, что ему интересен вариант с переходом в "Милан".

"Я недоволен тем, как прошел мой первый сезон в "Баварии". Я хочу перейти в другой клуб, в котором смогу получать регулярную игровую практику. "Милан" это хороший вариант. Если клубы обо всем договорятся, то я буду рад перейти туда. Думаю, что в "Милане" и меня будет больше шансов выходить на поле", - приводит слова Санчеша Sportbild.

В минувшем сезоне 19-летний Санчеш провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах.

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