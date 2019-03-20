Санчеш: "Я несчастлив в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш рассказал, как чувствует себя в немецком клубе. Об этом информирует Kicker.

"Не думаю, что я счастлив быть в "Баварии". Я много работаю на тренировках, однако мне не дают много играть. Я бы хотел больше играть, это будет лучше для моего развития. Возможно, другой клуб даст мне больше возможности", - заявил Санчеш.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 21 матче. В этом году игрок лишь 5 раз выходил на поле.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 60 очков.

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