Санчеш: "Я спокоен и надеюсь на удачный сезон"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш надеется, что в "Суонси" у него будет возможность получать регулярную игровую практику.

"Я спокоен и надеюсь на удачный сезон. Хочу иметь игровую практику в своём новом клубе. Я счастлив только тогда, когда играю", - сказал он.

Английский клуб арендовал португальца до конца сезона. | soccernews.ru