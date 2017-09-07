Санчеш: "Я спокоен и надеюсь на удачный сезон"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеш надеется, что в "Суонси" у него будет возможность получать регулярную игровую практику.
"Я спокоен и надеюсь на удачный сезон. Хочу иметь игровую практику в своём новом клубе. Я счастлив только тогда, когда играю", - сказал он.
Английский клуб арендовал португальца до конца сезона. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0