Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед"

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Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед"Форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед".

Так, журналисты из Manchester Evening News считают, что в стане "красных дьяволов" чилийцу достанется футболка с цифрой "7" на спине, которая в настоящее время является свободной.

Отметим, что в свои предыдущих клубах Санчес также играл под номерами "9", "11" и "17".

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