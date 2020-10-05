Санчо, Абрахам и Чилуэлл оказались в центре скандала, устроив вечеринку перед матчами сборной Англии

Три игрока сборной Англии оказались в центре скандала.

Игрок "Челси" Тэмми Абрахам в честь своего дня рождения устроил вечеринку, на которой присутствовали вингер "Боруссии" Джейдон Санчо, игрок "синих" Бен Чилуэлл и еще около 17 человек. Таким образов футболисты нарушили антикоронавирусный протокол., запрещающий собираться в группы более 6 человек.

Tammy Abraham has apologised after breaking coronavirus rules with fellow England stars Jadon Sancho and Ben Chilwell at his birthday party. pic.twitter.com/ffzic4fcfv — Goal (@goal) October 5, 2020

Ранее все трое были вызваны в расположение сборной Англии. Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт был очень разочарован поведением игроков.

Санчо, Абрахам и Чилуэлл уже извинились. Пока неизвестно, будут ли они отчислены из сборной.

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