Санчо хочет покинуть "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Джейдон Санчо намерен до закрытия летнего трансферного окна сменить клубную прописку, сообщает The Independent.

По сведениям издания, 17-летний футболист хочет расторгнуть контракт с "горожанами", в связи с чем уже отказался тренироваться вместе с манкунианской командой.

Стоит отметить, что на перспективного игрока претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм". Если "Манчестер Сити" откажется отпускать Санчо бесплатно, то за него придётся заплатить порядка 4,5 миллионов евро.

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