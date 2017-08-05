Санчо хочет покинуть "Манчестер Сити"

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Санчо хочет покинуть "Манчестер Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Джейдон Санчо намерен до закрытия летнего трансферного окна сменить клубную прописку, сообщает The Independent.

По сведениям издания, 17-летний футболист хочет расторгнуть контракт с "горожанами", в связи с чем уже отказался тренироваться вместе с манкунианской командой.

Стоит отметить, что на перспективного игрока претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм". Если "Манчестер Сити" откажется отпускать Санчо бесплатно, то за него придётся заплатить порядка 4,5 миллионов евро.    

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