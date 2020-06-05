Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение медрегламента
Два игрока дортмундской "Боруссии" подверглись санкциям со стороны Немецкой футбольной лиги.
Речь идёт о центральном защитнике Мануэле Аканджи и вингере Джейдоне Санчо, которые нарушили медицинский регламент Бундеслиги.
Оба футболиста пригласили к себе домой барбера, который сделал им новые причёски. Во-первых, спортсмены не имели права пускать в своё жилье посторонних людей, во-вторых, они стриглись без защитных масок.
За это Аканджи и Санчо были оштрафованы. Размер взыскания пока неизвестен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19