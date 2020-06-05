Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение медрегламента

Два игрока дортмундской "Боруссии" подверглись санкциям со стороны Немецкой футбольной лиги.

Речь идёт о центральном защитнике Мануэле Аканджи и вингере Джейдоне Санчо, которые нарушили медицинский регламент Бундеслиги.

Оба футболиста пригласили к себе домой барбера, который сделал им новые причёски. Во-первых, спортсмены не имели права пускать в своё жилье посторонних людей, во-вторых, они стриглись без защитных масок.

За это Аканджи и Санчо были оштрафованы. Размер взыскания пока неизвестен.

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