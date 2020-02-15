Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт".
Благодаря победе "шмели" поднялись на вторую строчку. "Айнтрахт" по-прежнему девятый.
"Боруссия Д" - "Айнтрахт" 4:0
Голы: Пищек, 33 - 1:0, Санчо, 49 - 2:0, Холанд, 54 - 3:0, Геррейру, 74 - 4:0
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Загаду, Хуммельс, Хакими, Джан (Дауд, 64), Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Витцель, Азар, Холанд (Гетце, 79).
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Туре, Чендлер, Гачинович (Дост, 46), Роде (Соу, 78), Костич, Ильзанкер, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 82).
Читайте также: Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей
-
"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей
-
Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"
-
"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков
-
Торбинский перебрался в США
-
"Рома" намерена избавиться от Пасторе
-
Если "Манчестер Сити" проиграет апелляцию, то в Лигу Чемпионов попадет пятое место АПЛ
-
Виллиан не хочет переходить в "Ювентус" из-за Сарри
-
Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе
-
"Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков
-
"Челси" выйдет из борьбы за Санчо
-
"Ювентус" не утратил интереса к Икарди
-
Тульский "Арсенал" может подписать Лодыгина
-
Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"
-
2
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона
-
"Интер" нашел замену Лаутаро Мартинесу в АПЛ
-
Игало может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Челси"
-
"Интер" теряет хавбека из-за стрессового перелома
-
Кержаков проиграл суд и теперь должен выплатить первой жене долги по алиментам
-
"Реал" готов продать Иско ради трансфера Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16