Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"

Теги боруссия дортмундайнтрахт франкфурт

Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт".

Благодаря победе "шмели" поднялись на вторую строчку. "Айнтрахт" по-прежнему девятый.

"Боруссия Д" - "Айнтрахт" 4:0

Голы: Пищек, 33 - 1:0, Санчо, 49 - 2:0, Холанд, 54 - 3:0, Геррейру, 74 - 4:0

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Загаду, Хуммельс, Хакими, Джан (Дауд, 64), Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Витцель, Азар, Холанд (Гетце, 79).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Туре, Чендлер, Гачинович (Дост, 46), Роде (Соу, 78), Костич, Ильзанкер, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 82).

Читайте также: Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей

"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 21 43
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 21 42
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 21 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 21 37
6 Шальке Шальке 21 35
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 21 33
8 Фрайбург Фрайбург 21 32
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 21 28
10 Вольфсбург Вольфсбург 21 28
11 Унион Берлин Унион Берлин 21 26
12 Аугсбург Аугсбург 21 26
13 Кельн Кельн 20 23
14 Герта Герта 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 21 21
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 21 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 21 17
18 Падерборн Падерборн 21 16
Полная таблица

топ-5 тегов