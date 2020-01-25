Санчо лидирует по количеству ассистов за два последних сезона в топ-5 лигах Европы
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо сделал 25 ассистов в Бундеслиге, начиная с сезона 2018/19.
В активе англичанина 11 голевых передач в текущем розыгрыше чемпионата Германии и 14 в прошлом.
Как сообщает Opta, Санчо - лидер топ-5 европейских лиг по результативным пасам за последние два сезона.
Всего в составе "Боруссии" 19-летний футболист забил 28 мячей и сделал 38 ассистов в 81 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|19
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|18
|12