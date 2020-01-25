Санчо лидирует по количеству ассистов за два последних сезона в топ-5 лигах Европы

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Санчо лидирует по количеству ассистов за два последних сезона в топ-5 лигах Европы

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо сделал 25 ассистов в Бундеслиге, начиная с сезона 2018/19.

В активе англичанина 11 голевых передач в текущем розыгрыше чемпионата Германии и 14 в прошлом.

Как сообщает Opta, Санчо - лидер топ-5 европейских лиг по результативным пасам за последние два сезона.

Всего в составе "Боруссии" 19-летний футболист забил 28 мячей и сделал 38 ассистов в 81 матче.

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