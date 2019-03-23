Санчо - лучший молодой игроком мира по версии Goal.com, Винисиус и Хадсон-Одои в тройке

Авторитетный интернет-ресурс Goal.com составил десятку лучших молодых игроков мира.

Лидером рейтинга стал вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, следом за ним расположились нападающий "Реала" Винисиус Жуниор и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

4. Филип Фоден ("Манчестер Сити")

5. Родриго Гоэс ("Сантос", куплен "Реалом")

6. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

7. Сандро Тонали ("Брешия")

8. Диего Лайнес ("Бетис")

9. Мойзе Кин ("Ювентус")

10. Морган Гиббс-Уайт ("Вулверхэмптон")

Не пропустите: Санчо вошел в тройку самых молодых игроков в истории сборной Англии. | http://soccernews.ru