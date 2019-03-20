Санчо может летом стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Теги боруссия дортмундджейдон санчоманчестер юнайтедтрансферы

Санчо может летом стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Игрок "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, "Манчестер Юнайтед" хочет купить футболиста за 80 миллионов евро. Санчо является приоритетной трансферной целью "красных дьяволов".

Футболист перешел в "Боруссию" летом 2017 года, примерно, за 10 миллионов евро. Соглашение Санчо с немецким клубом действует до лета 2022 года. .

В нынешнем сезоне он провел 35 матче, отметившись 9 голами и 13 ассистами. 

Читайте также: Удивительная развязка в Берлине: "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой", которая завершала матч вдевятером| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-игрок "Ювентуса" возглавил "Удинезе"

Экс-игрок "Ювентуса" возглавил "Удинезе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 60
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 60
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 46
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 39
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
10 Герта Герта 26 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 26 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов