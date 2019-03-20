Санчо может летом стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Игрок "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в английском клубе. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, "Манчестер Юнайтед" хочет купить футболиста за 80 миллионов евро. Санчо является приоритетной трансферной целью "красных дьяволов".

Футболист перешел в "Боруссию" летом 2017 года, примерно, за 10 миллионов евро. Соглашение Санчо с немецким клубом действует до лета 2022 года. .

В нынешнем сезоне он провел 35 матче, отметившись 9 голами и 13 ассистами.

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