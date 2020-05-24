Санчо может пропустить матч с "Баварией"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что вингер клуба Джейдон Санчо может пропустить матч 28-го тура Бундеслиги с "Баварией" из-за плотного графика встреч.

"Он тренируется с командой только 10 дней. Это не так и много. Не могу с уверенностью сказать, что он сыграет во вторник", - передает слова тренера Goal.

Напомним, в матче 27-го тура с "Вольфсбургом" (2:0) 20-летний игрок отметился результативной передачей, чем побил клубный рекорд по голевым пасам за сезон.

Отметим, недавно игрок восстановился после травмы.

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