Санчо назвал своих футбольных кумиров
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо назвал своих футбольных кумиров.
"В детстве я наблюдал за Роналдиньо, Фрэнком Лэмпардом и Дидье Дрогба. Я равнялся на эту троицу", - приводит слова Санчо Independent.
Отметим, что Санчо является одним из лучших молодых игроков мира. В этом сезоне 19-летний англичанин провел 16 игр, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4