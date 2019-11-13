Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо назвал своих футбольных кумиров.

"В детстве я наблюдал за Роналдиньо, Фрэнком Лэмпардом и Дидье Дрогба. Я равнялся на эту троицу", - приводит слова Санчо Independent.

Отметим, что Санчо является одним из лучших молодых игроков мира. В этом сезоне 19-летний англичанин провел 16 игр, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

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