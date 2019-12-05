Санчо не покинет "Боруссию" в январе

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Санчо не покинет "Боруссию" в январе

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не уйдет из клуба в ближайшее время.

Как сообщает Bild, "шмели" уведомили 19-летнего футболиста, что клуб не собирается продавать его в зимнее трансферное окно.

Ранее интерес к Санчо проявляли "Барселона", "Ливерпуль", Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В этом сезоне Санчо провел 19 игр, в которых отметился 7 голами и 8 ассистами.

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