Санчо не покинет "Боруссию" в январе
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не уйдет из клуба в ближайшее время.
Как сообщает Bild, "шмели" уведомили 19-летнего футболиста, что клуб не собирается продавать его в зимнее трансферное окно.
Ранее интерес к Санчо проявляли "Барселона", "Ливерпуль", Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
В этом сезоне Санчо провел 19 игр, в которых отметился 7 голами и 8 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|28
|2
|РБ Лейпциг
|13
|27
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|13
|22
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|13
|21
|9
|Вольфсбург
|13
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Вердер Бремен
|13
|14
|13
|Аугсбург
|13
|14
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|15
|Майнц 05
|12
|12
|16
|Герта
|13
|11
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5