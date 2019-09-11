Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет

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Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет

Сборная Англии переиграла Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе А.

В составе победителей дублем отметился хавбек "Боруссии" Джейдон Санчо, он забил на 44-й минуте и в дополнительное время первого тайма.

Футболист забил два гола в возрасте 19 лет и 159 лет. В более юном возрасте забивал форвард Уэйн Руни (18 лет и 241 день).

Кроме того, Санчо стал первым англичанином в возрасте 19 лет забившем за основную национальную команду Англии.

А еще: Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих| http://soccernews.ru
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