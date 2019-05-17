Санчо отказал "Манчестер Юнайтед"
Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" не состоится, сообщает The Independent.
По сведениям издания, перспективный футболист отказал "красным дьяволам" в связи с их непопаданием в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона.
Ранее утверждалось, что манкунианцы готовы заплатить за 19-летнего игрока до 114 миллионов евро.
Стоит отметить, что на Санчо также претендуют "Реал", ПСЖ и "Барселона".
Напомним, что "МЮ" провалил концовку сезона и финишировал в АПЛ на шестом месте.
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|Лестер Сити
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|Вест Хэм Юнайтед
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|38
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|38
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|Кардифф Сити
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