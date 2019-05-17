Санчо отказал "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджейдон санчотрансферы

Санчо отказал "Манчестер Юнайтед"

Трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" не состоится, сообщает The Independent.

По сведениям издания, перспективный футболист отказал "красным дьяволам" в связи с их непопаданием в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона.

Ранее утверждалось, что манкунианцы готовы заплатить за 19-летнего игрока до 114 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Санчо также претендуют "Реал", ПСЖ и "Барселона". 

Напомним, что "МЮ" провалил концовку сезона и финишировал в АПЛ на шестом месте.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игнашевич объявил об уходе из структуры ЦСКА

Игнашевич объявил об уходе из структуры ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов