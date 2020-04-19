Санчо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои зарплатные требования

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Санчо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои зарплатные требования

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", но хочет получать в английском клубе высокую зарплату, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист потребовал 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. "Боруссия" надеется сохранить игрока, но не готова платить ему более 10 миллионов в год.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб оценивает игрока в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" в прошлом году не захотел обменивать Гринвуда на Санчо. | http://soccernews.ru
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