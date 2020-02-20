Санчо перейдёт в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо поставил условие для летнего перехода в "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, 19-летний футболист готов присоединиться к "красным дьяволам" только при условии попадания команды в Лигу Чемпионов.

Стоит отметить, что в прошлом году звёздный англичанин отказался от переезда на "Олд Траффорд" как раз из-за неучастия манкунианцев в самом престижном еврокубковом турнире.

По итогам 26 туров "МЮ" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на три очка.

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