Санчо перейдёт в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо поставил условие для летнего перехода в "Манчестер Юнайтед".
По информации Sky Sports, 19-летний футболист готов присоединиться к "красным дьяволам" только при условии попадания команды в Лигу Чемпионов.
Стоит отметить, что в прошлом году звёздный англичанин отказался от переезда на "Олд Траффорд" как раз из-за неучастия манкунианцев в самом престижном еврокубковом турнире.
По итогам 26 туров "МЮ" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18