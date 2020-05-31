Санчо показал футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда, которого убил полицейский в США

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Санчо показал футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда, которого убил полицейский в США
Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в матче 29-го тура чемпионата Германии с "Падерборном" (6:1) продемонстрировал футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда, которого убил полицейский в США.

"Правосудие для Джорджа", - гласила надпись на футболке игрока. За это действие англичанин получил желтую карточку.

Флойд погиб 25 мая. Он отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.

Не пропустите: Санчо установил рекорд "Боруссии" по голевым передачам за сезон. | http://soccernews.ru

 
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