Санчо повторил рекорд Лэмпарда
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отметился голевой передачей в игре с "Шальке" (2:4).
Как сообщает Opta Joe, 19-летний игрок сделал уже 14-й ассист в текущем сезоне Бундеслиги. Таким образом, Санчо стал первым англичанином с 2010 года, которому удалось сделать столько голевых передач в одном из топ-5 европейских чемпионатов.
Отметим, что в 2010 году такое достижение покорилось Фрэнку Лэмпарду.
В нынешнем сезоне Санчо провел 40 игр, в которых забил 12 голов и отдал 19 ассистов.
Читайте также: Зидан хочет видеть в "Реале" лидера "Боруссии". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Локомотив" предлагал Денисову отказаться от ранее подписанного контракта
-
Стало известно, во сколько "Спартаку" обойдется расторжение контракта с Глушаковым
-
Санчо повторил рекорд Лэмпарда
-
"Краснодар" в 2013 году интересовался ван Дейком
-
"Атлетико" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Олимпик" вырвал победу над "Карпатами", "Черноморец" уступил "Ворскле"
-
"Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом" (видео гола)
-
"Вулверхэмптон" одолел "Уотфорд" и другие результаты 36-го тура АПЛ
-
"Болонья" - "Эмполи" - 3:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Шальке" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги
-
"Анжи" сыграл вничью с "Ростовом"
-
Гвардиола хочет подписать хавбека "Атлетико"
-
"Болонья" переиграла "Эмполи" (видео голов)
-
"Спартак" планирует продать еще двух футболистов
-
"Тоттенхэм" впервые проиграл на новом стадионе
-
Бензема может больше не сыграть в этом сезоне
-
"Атлетик" - "Алавес" - 1:1 (видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги)
-
"Вест Хэм" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"
-
Гаттузо: "Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды"
-
"Атлетик" и "Алавес" обменялись голами в матче 35-го тура Примеры (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Борнмут
|36
|42
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14