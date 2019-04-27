Санчо повторил рекорд Лэмпарда

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отметился голевой передачей в игре с "Шальке" (2:4).

Как сообщает Opta Joe, 19-летний игрок сделал уже 14-й ассист в текущем сезоне Бундеслиги. Таким образом, Санчо стал первым англичанином с 2010 года, которому удалось сделать столько голевых передач в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Отметим, что в 2010 году такое достижение покорилось Фрэнку Лэмпарду.

В нынешнем сезоне Санчо провел 40 игр, в которых забил 12 голов и отдал 19 ассистов.

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