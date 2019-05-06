Санчо признан самым дорогим футболистом U-20 в топ-5 чемпионатах

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих игроков до 20 лет в топ-5 чемпионатах.

Так, рейтинг возглавил вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, чью трансферную стоимость оценили в 150,3 миллиона евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) - 150,3 млн евро

2. Маттео Гендузи ("Арсенал") - 70,1

3. Николо Дзаньоло ("Рома") - 67,4

4. Кай Хаверц ("Байер") - 64,3

5. Деклан Райс ("Вест Хэм") - 64,2

6. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 59,4

7. Винисиус Жуниор ("Реал") - 55

8. Джастин Клюйверт ("Рома") - 44,3

9. Эван Ндика ("Айнтрахт") - 44,1

10. Райан Сессеньон ("Фулхэм") - 43,5.

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