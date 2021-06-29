Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает WAZ, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, уже в самое ближайшее время футболист подпишет соглашение с "красными дьяволами".

До этого The Telegraph отмечал, что на переход англичанина "МЮ" потратит не менее 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 38 игр за "Боруссию", в которых забил 16 голов и сделал 20 голевых передач.

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