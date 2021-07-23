Санчо прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Джейдона Санчо/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо поделился эмоциями от перехода в английский клуб из дортмундской "Боруссии".

"Я всегда буду благодарен "Боруссии", которая дала мне возможность сыграть на взрослом уровне. Впрочем, я всегда знал, что вернусь в Англию. Переход в "Манчестер Юнайтед" стал для меня воплощением мечты. Я очень жду момента, когда смогу выйти на поле в матче АПЛ. Уверен, что мы сумеем добиться больших успехов", - приводит слова Санчо официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 20-летний Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", но он не провел ни одного матча за основную команду "горожан".

Сумма трансфера Санчо из "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" составила 85 миллионов евро.

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