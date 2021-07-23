Санчо прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Джейдона Санчо/Автор неизвестен
Новичок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо поделился эмоциями от перехода в английский клуб из дортмундской "Боруссии".
"Я всегда буду благодарен "Боруссии", которая дала мне возможность сыграть на взрослом уровне. Впрочем, я всегда знал, что вернусь в Англию. Переход в "Манчестер Юнайтед" стал для меня воплощением мечты. Я очень жду момента, когда смогу выйти на поле в матче АПЛ. Уверен, что мы сумеем добиться больших успехов", - приводит слова Санчо официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что 20-летний Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", но он не провел ни одного матча за основную команду "горожан".
Сумма трансфера Санчо из "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" составила 85 миллионов евро.
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18