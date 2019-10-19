Санчо пропустит дерби "Боруссий" по дисциплинарным причинам
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не сыграет в матче восьмого тура Бундеслиги против "Боруссии" из Менхенгладбаха.
По информации Kicker, таким образом англичанина наказали за опоздание при возвращении в клуб из национальной сборной.
Кроме того, 19-летнего футболиста оштрафовали. Сумма взыскания не раскрывается.
Напомним, что дерби двух "Боруссий" состоится сегодня в Дортмунде в 19:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|8
|Байер Леверкузен
|8
|14
|9
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1