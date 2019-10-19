Санчо пропустит дерби "Боруссий" по дисциплинарным причинам

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Санчо пропустит дерби "Боруссий" по дисциплинарным причинам

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо не сыграет в матче восьмого тура Бундеслиги против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

По информации Kicker, таким образом англичанина наказали за опоздание при возвращении в клуб из национальной сборной.

Кроме того, 19-летнего футболиста оштрафовали. Сумма взыскания не раскрывается.

Напомним, что дерби двух "Боруссий" состоится сегодня в Дортмунде в 19:30 по московскому времени.

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4 Фрайбург Фрайбург 7 14
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8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 8 14
9 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
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