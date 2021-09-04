Санчо пропустит все сентябрьские матчи сборной Англии

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо покинул расположение сборной Англии.

Медицинский штаб "трёх львов" решил отпустить футболиста в клуб, чтобы там он лечил свою травму.

В начале текущей недели 21-летний полузащитник получил повреждение на тренировке.

Из-за проблем со здоровьем Санчо уже пропустил матч квалификации ЧМ-2022 против Венгрии (4:0), а также не сыграет с Андоррой (5 сентября) и Польшей (8 сентября).

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