Санчо рассказал, почему перешёл в дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо рассказал, почему летом прошлого года решил перейти именно в немецкий клуб.

"Много молодых игроков приходят в "Боруссию" и становятся здесь первоклассными футболистами. Я подумал, что было бы здорово иметь такую возможность" - цитирует 17-летнего англичанина The Times.

Напомним, что "Боруссия" купила Санчо у "Манчестер Сити" за 7,84 миллионов евро. В этом сезоне в активе футболиста 6 матчей и 1 ассист.

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