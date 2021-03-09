Санчо - самый перспективный футболист 2000 года рождения по версии CIES, Холанд - третий

Международный центр спортивных исследований (CIES) выложил собственную версию рейтинга самых перспективных футболистов 2000 года рождения.

Тройка лидеров этого списка выступает в немецкой Бундеслиге - это вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, его партнёр по команде Эрлинг Холанд и левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.

1) Джейдон Санчо ("Боруссия" Д);

2. Альфонсо Дэвис ("Бавария");

3. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д);

4. Свен Ботман ("Лилль");

5. Винисиус Жуниор ("Реал");

6. Педру Нету ("Вулверхэмптон");

7. Фил Фоден ("Манчестер Сити");

8. Ферран Торрес ("Манчестер Сити");

9. Деян Кулушевски ("Ювентус");

10. Джонатан Дэвид ("Лилль").

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