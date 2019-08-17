Санчо собирается покинуть дортмундскую "Боруссию"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо уже задумывается о возвращении в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 19-летний англичанин хочет через год покинуть немецкий клуб и вернуться на родину.

Главными претендентами на перспективного футболиста считаются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Сумма возможного трансфера оценивается в 110 миллионов евро.

Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 15 голов и сделал 24 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.

Не пропустите: "Бавария" анонсировала ещё один трансфер. | http://soccernews.ru