Санчо собирается покинуть дортмундскую "Боруссию"

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Санчо собирается покинуть дортмундскую "Боруссию"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо уже задумывается о возвращении в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 19-летний англичанин хочет через год покинуть немецкий клуб и вернуться на родину.

Главными претендентами на перспективного футболиста считаются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Сумма возможного трансфера оценивается в 110 миллионов евро.

Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года, сыграл 57 матчей, забил 15 голов и сделал 24 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.

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