Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 20-летний футболист уже согласовал с "МЮ" все детали пятилетнего контракта.
"МЮ" осталось договориться с "Боруссией" о стоимости трансфера. "Красные дьяволы" отказываются платить более 100 миллионов евро, а "шмели" настаивают на 120 миллионах.
В минувшем сезоне на счету Санчо 20 голов и 20 ассистов в 44 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18