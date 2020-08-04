Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 20-летний футболист уже согласовал с "МЮ" все детали пятилетнего контракта.

"МЮ" осталось договориться с "Боруссией" о стоимости трансфера. "Красные дьяволы" отказываются платить более 100 миллионов евро, а "шмели" настаивают на 120 миллионах.

В минувшем сезоне на счету Санчо 20 голов и 20 ассистов в 44 играх.

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