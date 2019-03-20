Санчо стал первым в списке самых перспективных футболистов мира

Goal опубликовал список самых перспективных молодых футболистов, которые родились до 2000 года.

В список состоит из 50 позиций. Первым в рейтинге стал полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо. Российских футболистов в списке не было.

Топ-10 выглядит так:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия")

2. Винисиус Жуниор ("Реал")

3. Каллум Хадсон-Одои ("Челси")

4. Фил Фоден ("Манчестер Сити")

5. Родриго ("Сантос")

6. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

7. Сандро Тонали ("Брешиа")

8. Диего Лаинес ("Бетис")

9. Мойзе Кин ("Ювентус")

10. Морган Гиббс-Уайт ("Вулверхэмптон")

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