Санчо стал первым в списке самых перспективных футболистов мира

Теги джейдон санчовинисиус жуниорреал мадрид

Санчо стал первым в списке самых перспективных футболистов мира

Goal опубликовал список самых перспективных молодых футболистов, которые родились до 2000 года.

В список состоит из 50 позиций. Первым в рейтинге стал полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо. Российских футболистов в списке не было. 

Топ-10 выглядит так:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия") 

2. Винисиус Жуниор ("Реал")

3. Каллум Хадсон-Одои ("Челси") 

4. Фил Фоден ("Манчестер Сити") 

5. Родриго ("Сантос")

6. Альфонсо Дэвис ("Бавария")

7. Сандро Тонали ("Брешиа") 

8. Диего Лаинес ("Бетис")

9. Мойзе Кин ("Ювентус") 

10. Морган Гиббс-Уайт ("Вулверхэмптон") 

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