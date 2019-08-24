Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 15 голов

В матче 2-го тура Бундеслиги "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн" (3:1).

В составе победителей результативным пасом отметился полузащитник Джейдон Санчо.

Таким образом, в 4-ех матчах за "Боруссию" 19-летний футболист набрал 6 (3+3) очков.

Санчо - самый молодой футболист в истории чемпионата Германии (19 лет и 151 день), забившим 15 голов.

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