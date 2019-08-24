Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 15 голов
В матче 2-го тура Бундеслиги "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн" (3:1).
В составе победителей результативным пасом отметился полузащитник Джейдон Санчо.
Таким образом, в 4-ех матчах за "Боруссию" 19-летний футболист набрал 6 (3+3) очков.
Санчо - самый молодой футболист в истории чемпионата Германии (19 лет и 151 день), забившим 15 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Кельн
|2
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0