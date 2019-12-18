Санчо стал самым молодым игроком, забившим 22 гола в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил гол в матче 16-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпцигом" (3:3).

Таким образом, футболист записал на свой счет 22-й гол в Бундеслиге за все время. Он стал самым молодым игроком, добравшимся до этой отметки - 19 лет и 269 дней. Ранее рекордсменом был Хорста Кеппеля.

"Боруссия" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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