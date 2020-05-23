Санчо установил рекорд "Боруссии" по голевым передачам за сезон

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо сделал голевую передачу в игре с "Вольфсбургом" (2:0).

В текущем сезоне 20-летний футболист в 25 играх Бундеслиги отметился 16 ассистами.

Как сообщает твиттер "Боруссии", Санчо установил рекорд клуба по голевым передачам за сезон.

Также Санчо первый футболист в текущем сезоне Бундеслиге, который по системе "гол+пас" набрал 30 очков.

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