Санчо установил рекорд "Боруссии" по голевым передачам за сезон
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо сделал голевую передачу в игре с "Вольфсбургом" (2:0).
В текущем сезоне 20-летний футболист в 25 играх Бундеслиги отметился 16 ассистами.
Как сообщает твиттер "Боруссии", Санчо установил рекорд клуба по голевым передачам за сезон.
Также Санчо первый футболист в текущем сезоне Бундеслиге, который по системе "гол+пас" набрал 30 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|Байер Леверкузен
|27
|53
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|5
|РБ Лейпциг
|26
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18