Санчо установил рекорд Бундеслиги
Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал автором нового рекорда Бундеслиги.
В матче 29-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (2:0) Санчо отметился дублем. Благодаря этому он в возрасте 19 лет и 19 дней стал самым юным футболистом, которому удалось забить более десяти мячей (11) в Бундеслиге.
19-летний Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Манчестер Сити" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|2
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Вердер Бремен
|29
|46
|7
|Байер Леверкузен
|29
|45
|8
|Вольфсбург
|29
|45
|9
|Хоффенхайм
|28
|44
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Шальке
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14