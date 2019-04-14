Санчо установил рекорд Бундеслиги

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал автором нового рекорда Бундеслиги.

В матче 29-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (2:0) Санчо отметился дублем. Благодаря этому он в возрасте 19 лет и 19 дней стал самым юным футболистом, которому удалось забить более десяти мячей (11) в Бундеслиге.

19-летний Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Манчестер Сити" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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