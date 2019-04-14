Санчо установил рекорд Бундеслиги

Теги боруссия дортмундджейдон санчостатистика

Санчо установил рекорд Бундеслиги

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал автором нового рекорда Бундеслиги.

В матче 29-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (2:0) Санчо отметился дублем. Благодаря этому он в возрасте 19 лет и 19 дней стал самым юным футболистом, которому удалось забить более десяти мячей (11) в Бундеслиге.

19-летний Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Манчестер Сити" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" хочет купить Умтити

"Ювентус" хочет купить Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 29 66
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 28 64
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 28 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 29 51
6 Вердер Бремен Вердер Бремен 29 46
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 29 45
8 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 28 44
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 28 37
11 Герта Герта 28 35
12 Майнц 05 Майнц 05 29 33
13 Фрайбург Фрайбург 29 32
14 Шальке Шальке 29 27
15 Аугсбург Аугсбург 28 25
16 Штутгарт Штутгарт 29 21
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 Ганновер 96 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов