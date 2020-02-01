Санчо установил рекорд Бундеслиги
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил гол в игре против "Унион Берлин".
Как сообщает Opta Sports, этот гол стал для 19-летнего англичанина 25-м в Бундеслиге. И это лучший показатель среди игроков, которым еще не исполнилось двадцать лет, в истории немецкого чемпионата.
Всего в этом сезоне на счету Санчо 15 забитых мячей и 14 ассистов в 26 играх.
Читайте также: Санчо лидирует по количеству ассистов за два последних сезона в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15