Санчо установил рекорд Бундеслиги

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Санчо установил рекорд Бундеслиги

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо забил гол в игре против "Унион Берлин".

Как сообщает Opta Sports, этот гол стал для 19-летнего англичанина 25-м в Бундеслиге. И это лучший показатель среди игроков, которым еще не исполнилось двадцать лет, в истории немецкого чемпионата.

Всего в этом сезоне на счету Санчо 15 забитых мячей и 14 ассистов в 26 играх.

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