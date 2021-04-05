Санчо вряд ли сыграет с "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Фото твиттер Джейдона Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо так и не вернулся к тренировкам после травмы, полученной в начале марта.

Таким образом, участие звёздного англичанина в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" практически исключено.

В текущем сезоне Санчо провёл за "шмелей" 31 матч, забил 12 голов и сделал 16 ассистов.

"Манчестер Сити" примет "Боруссию" во вторник в 22:00 по московскому времени.

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