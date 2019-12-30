Санчо выбирает между "Манчестер Юнайтед" и испанскими клубами

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо всё ближе к уходу в другую команду.

Сам англичанин давно хочет новый вызов в карьере, а "шмели" готовы выслушать предложения о его продаже.

Как утверждает The Times, 19-летний футболист намерен перебраться в Испанию, однако вариант с "Манчестер Юнайтед" также довольно привлекателен для него.

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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