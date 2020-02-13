Санчо выбрал новый клуб

Стало известно, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

По информации Mirror, 19-летний футболист уже дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед" по окончании текущего сезона.

Конкуренцию "красным дьяволам" в гонке за Санчо может составить "Челси", а вот "Манчестер Сити", согласно данным Sky Sports, не заинтересован в возвращении своего воспитанника.

Сообщается, что "Боруссия" оценивает англичанина в 119 миллионов евро.

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