Санчо выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо определился с чемпионатом, в котором он хотел бы оказаться после ухода из нынешнего клуба.

По информации Daily Star, звёздный англичанин пока не собирается возвращаться в АПЛ, предпочитая попробовать свои силы в испанской Примере.

Как сообщает источник, Санчо заинтересован в переходе в "Барселону" или мадридский "Реал".

Напомним, что на 19-летнего футболиста также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и ПСЖ. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Не пропустите: СМИ: "Реал" продлил контракт с Вальверде. | http://soccernews.ru