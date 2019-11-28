Санчо выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо определился с чемпионатом, в котором он хотел бы оказаться после ухода из нынешнего клуба.
По информации Daily Star, звёздный англичанин пока не собирается возвращаться в АПЛ, предпочитая попробовать свои силы в испанской Примере.
Как сообщает источник, Санчо заинтересован в переходе в "Барселону" или мадридский "Реал".
Напомним, что на 19-летнего футболиста также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и ПСЖ. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
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|Аугсбург
|12
|13
|13
|Майнц 05
|12
|12
|14
|Вердер Бремен
|12
|11
|15
|Герта
|12
|11
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|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|17
|Кельн
|12
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|Падерборн
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|5