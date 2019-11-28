Санчо выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

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Санчо выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо определился с чемпионатом, в котором он хотел бы оказаться после ухода из нынешнего клуба.

По информации Daily Star, звёздный англичанин пока не собирается возвращаться в АПЛ, предпочитая попробовать свои силы в испанской Примере.

Как сообщает источник, Санчо заинтересован в переходе в "Барселону" или мадридский "Реал".

Напомним, что на 19-летнего футболиста также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и ПСЖ. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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