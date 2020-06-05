Санчо высмеял штраф от Бундеслиги

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Санчо высмеял штраф от Бундеслиги

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо выразил недовольство штрафом от Немецкой футбольной лиги.

Напомним, футболист и его одноклубник Мануэль Аканджи были оштрафованы на 10 тысяч евро за нарушения карантина.

"DFL - посмешище!", - написал Санчо в твиттере.

Отметим, что твит уже удален.

Оба игрока пригласили домой парикмахеров, после чего опубликовали в инстаграме фотографии с новыми прическами. Лига решила оштрафовать футболистов за то, что мастера были без средств защиты от возможного заражения коронавирусом.

Бундеслига - первый чемпионат, который возобновился после пандемии коронавиурса.

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