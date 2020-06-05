Санчо высмеял штраф от Бундеслиги
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо выразил недовольство штрафом от Немецкой футбольной лиги.
Напомним, футболист и его одноклубник Мануэль Аканджи были оштрафованы на 10 тысяч евро за нарушения карантина.
"DFL - посмешище!", - написал Санчо в твиттере.
Отметим, что твит уже удален.
Оба игрока пригласили домой парикмахеров, после чего опубликовали в инстаграме фотографии с новыми прическами. Лига решила оштрафовать футболистов за то, что мастера были без средств защиты от возможного заражения коронавирусом.
Бундеслига - первый чемпионат, который возобновился после пандемии коронавиурса.
Не пропустите: Холанд восстановился после травмы колена. | http://soccernews.ru
главное
-
Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20
-
У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу
-
"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова
-
"Зенит" определился с будущим Жиркова
-
Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом
Лента новостей
-
"Гэлакси" разорвал контракт с хавбеком Катаи после призывов его жены убивать протестующих в США
-
Семин сообщил о начале выпуска собственной линейки спортивной одежды
-
Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи"
-
Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20
-
Возлюбленная Роналду показала видео с празднования дня рождения детей футболиста
-
Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после карантина
-
Стало известно, когда Шевченко продлит контракт со сборной Украины
-
У четырёх игроков "Рубина" обнаружены антитела к коронавирусу
-
Санчо высмеял штраф от Бундеслиги
-
"Барселона" выплатила бонусы трем бывшим клубам де Йонга
-
"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова
-
"Зенит" определился с будущим Жиркова
-
"Челси" активизировал переговоры по Чилуэллу
-
Бабаев объяснил, откуда берутся трансферные слухи
-
Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии
-
2
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского таланта по прозвищу "Осьминог"
-
Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение медрегламента
-
После атаки на автобус на домах игроков "Бенфики" написали угрозы
-
3
"Барселона" готовится к старту переговоров с Месси о новом контракте
-
Сёмин рассказал, готов ли он принять предложение киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19