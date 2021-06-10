Санчо: "Я в детстве был фанатом "Челси"

Фото: инстаграм Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо назвал своих кумиров детства.

"Я бы назвал Фрэнка Лэмпарда. Я в детстве был фанатом "Челси", врать не стану. Дрогба и Лэмпард были моими любимыми игроками. Мне нравилось, как Лэмпард играл. Он точно и хладнокровно обращался с мячом", - приводит слова Санчо Talksport.

Санчо является воспитанником "Манчестер Сити". Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

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