Санчо: "Я в детстве был фанатом "Челси"
Фото: инстаграм Санчо
Вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо назвал своих кумиров детства.
"Я бы назвал Фрэнка Лэмпарда. Я в детстве был фанатом "Челси", врать не стану. Дрогба и Лэмпард были моими любимыми игроками. Мне нравилось, как Лэмпард играл. Он точно и хладнокровно обращался с мячом", - приводит слова Санчо Talksport.
Санчо является воспитанником "Манчестер Сити". Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
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|1
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20