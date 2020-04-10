Санчо ждёт предложений от "Манчестер Юнайтед"

Теги боруссия дортмундджейдон санчоманчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Санчо ждёт предложений от "Манчестер Юнайтед"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов во время ближайшего трансферного окна стать игроком "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, у 20-летнего футболиста есть как минимум две весомых причины для переезда именно на "Олд Траффорд".

Во-первых, звёздный англичанин хочет жить в Манчестере, где у него осталось много знакомых со времён пребывания в академии "Сити".

Во-вторых, Санчо намерен создать убойную связку с Маркусом Рэшфордом, который является его близким другом.

"Челси" и "Ливерпуль" также претендуют на перспективного игрока, но "МЮ" пока является однозначным фаворитом.

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