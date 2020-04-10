Санчо ждёт предложений от "Манчестер Юнайтед"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов во время ближайшего трансферного окна стать игроком "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, у 20-летнего футболиста есть как минимум две весомых причины для переезда именно на "Олд Траффорд".

Во-первых, звёздный англичанин хочет жить в Манчестере, где у него осталось много знакомых со времён пребывания в академии "Сити".

Во-вторых, Санчо намерен создать убойную связку с Маркусом Рэшфордом, который является его близким другом.

"Челси" и "Ливерпуль" также претендуют на перспективного игрока, но "МЮ" пока является однозначным фаворитом.

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