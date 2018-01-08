"Сандерленд" арендует защитника "Челси"

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"Сандерленд" арендует защитника "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Джейк Кларк-Солтер продолжит карьеру в "Сандерленде", сообщает британская пресса.

"Чёрные коты" арендуют 20-летнего футболиста до конца текущего сезона. Ожидается, что уже сегодня игрок прибудет в расположение новой команды.

Кларк-Солтер является воспитанником "Челси", за основную команду "синих" выступает с 2016 года, сыграл 2 матча. Сдавался в аренду "Бристоль Роверс".  

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