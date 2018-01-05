"Сандерленд" близок к подписанию нападающего "Ливерпуля" Бена Вудберна, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 18-летний футболист присоединится к "чёрным котам" на правах аренды. Главный тренер "красных" Юрген Клопп уже одобрил переход валлийца в клуб из Чемпионшипа.

В этом сезоне Вудберн сыграл за "Ливерпуль" всего 1 матч.

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